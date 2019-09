Appel à candidature : Acquisition d’oeuvres d’art 2019

Date limite du dépôt de dossier :



Dans le cadre de sa politique de soutien aux Arts plastiques, le Conseil Régional de La Réunion lance un nouvel appel à candidatures relatif à l’acquisition d’oeuvres d’art afin d’enrichir sa collection.Les oeuvres acquises seront exposées dans les locaux et autres lieux du Conseil Régional, principalement dans les lieux suivants : bureaux de travail, salles de réunion, endroits fréquentés par le public.Le Conseil Régional s’adresse à tout artiste à statut professionnel, résidant à l’île de La Réunion ; originaire de l’île ou invité par les structures de diffusion et de résidence situées à La Réunion. Tout artiste désirant soumettre un dossier pour acquisition doit le faire en remplissant ce formulaire et en y joignant les documents supplémentaires exigés.Chaque artiste pourra présenter au maximum 5 oeuvres par appel à candidature.Toutes les informations dans les documents en téléchargement ci-dessous :Dossier de candidature / calendrier / Sélection des oeuvres / Livraison des oeuvres / Paiement des oeuvres / ...