Appel à Projets : Manifestations à caractère économique Dans le cadre de sa politique en faveur du développement économique local, la Région Réunion soutient financièrement les manifestations à caractère économique participant à la structuration des filières prioritaires, organisées par les communes ou tout organisme comme les collectivités territoriales, les associations ou SEM organisant, avec les acteurs économiques du territoire, une manifestation située sur le territoire.





Mise en tourisme

Structuration des filières prioritaires (Agroalimentaire, tourisme, développement durable, TIC et multimédia,...)

Jeunesse et réussite (action de formation, accompagnement dans l’emploi ...)

Promotion de la production locale



Si au moins 2 critères sont remplis, le montant de la subvention sera de 20 % du coût total éligible HT du projet.

Si au moins 3 critères sont remplis, le montant de la subvention sera de 30 % du coût total éligible HT du projet.



Une majoration de 10 % est appliquée aux projets se situant dans le périmètre de la zone des hauts : détermination de la « zone des hauts » où a lieu le projet : coeur du parc national et aire optimale d’adhésion fixée par décret n°2007-296 du 05 mars 2007, ainsi que les zones inscrites en espace agricole, de continuité écologique ou de coupure d’urbanisation au niveau du SAR- Schéma d’Aménagement Régional.



Une seule manifestation fera l’objet de l’attribution d’une subvention sur un même territoire communal.



Dépôt des dossiers

La date limite de dépôts des dossiers est prévue jusqu’au 31 janvier 2020.

Voir toutes les modalités de l’Appel à projets ici :

Télécharger l’Appel à projets

