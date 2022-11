Appel à Projets - Economie circulaire 2022

Cet appel à projets a pour objectif l’accompagnement technique et financier dans la mise en œuvre de projets dédiés à l’économie circulaire.L’enjeu pour l’ADEME et la Région Réunion est d’impulser une envie de créer et une dynamique de développement sur des champs de l’économie circulaire.L’appel à projets Économie Circulaire doit permettre :d’accélérer la prise en compte de l’économie de la ressource par le territoire, les secteurs d’activités et les entreprises ;d’accélérer l’identification et le montage de projets ;de favoriser et d’accompagner des synergies organisationnelles entre différents acteurs régionaux ;de développer des programmes cohérents et intégrés.Plus d’infos sur le : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20221013/economie-circulaire-2022-session-2-reunion