Appel à Projets Culture 2022

La culture représente un axe fort de la politique régionale.Dans le cadre du recensement des projets pour l’année 2022, vous trouverez ci-joint le dossier de demande de subvention accompagné de ses annexes à compléter et à retourner dûment signés avant le 4 février 2022 cachet de la poste faisant foi.L’aide régionale ne saurait être sollicitée au titre du seul fonctionnement d’une association.Le dépôt de votre dossier ne préjuge pas de la suite qui lui sera réservée et que tout dossier incomplet ou transmis après la date limite de dépôt ne sera pas instruit.Téléchargez le dossier de candidature 2022 sur cette page ou auprès des services de la Région Réunion :Hôtel de Région - Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel :0262 92 22 96Saint-Denis – Service du Patrimoine Culturel : 02 62 92 47 47Saint-Pierre – Antenne Sud : 02 62 96 97 10Saint-Paul – Antenne Ouest : 02 62 33 46 00Saint-André - Antenne Est : 0262 81 70 69L’Appel à Projets est téléchargeable sur le site internet de la Région :CONTACT :Pour toute demande de renseignements :La DCPC au 0262 92 22 96