Revenir à la Rubrique LA REUNION POSITIVE Appel à Projets : Aide à l’Écriture et à l’Illustration 2020



Cadre d’intervention de la Région

La promotion et le soutien de la création littéraire à La Réunion est une priorité de la politique culturelle régionale, c’est un axe stratégique du Schéma Régional de la Lecture Publique et de la Littérature Réunionnaise adopté par la collectivité lors de la commission permanente du 18 novembre 2014.



L’aide régionale a pour objet de contribuer à la qualité et à la diversité de la création littéraire en offrant aux auteurs et aux illustrateurs les moyens et les conditions professionnelles nécessaires afin qu’ils puissent disposer d’un temps dédié à leur projet d’écriture ou d’illustration.

Caractéristiques À travers cette mesure, la Région Réunion permet aux auteurs et aux illustrateurs dont la démarche s’inscrit dans une dimension professionnelle d’approfondir leur travail de création littéraire : recherche, écriture, illustration et de consacrer le temps nécessaire à l’aboutissement d’un projet littéraire personnel et non achevé devant être soumis aux éditeurs.



Les aides régionales comprennent une bourse d’écriture et une bourse complémentaire de compagnonnage.



La bourse d’écriture permet aux auteurs et aux illustrateurs d’améliorer leurs conditions de travail.

La bourse de compagnonnage permet un accompagnement professionnel sur l’ensemble du processus de création littéraire pour améliorer la qualité littéraire du projet.





Toutes les modalités, critères d’attribution et liste de pièces à fournir dans les documents ci-joint :

Télécharger : Le dossier du dispositif d’aide

Télécharger : La fiche de synthèse

Télécharger : La lettre d’engagement





Dépôt des dossiers



Lieu où peut être déposée la demande de subvention :



Conseil Régional de La Réunion

SERVICE COURRIER

Avenue René Cassin - BP 67190

97801 SAINT DENIS CEDEX 9

Tél. : 02.62.92.22.80



Date de lancement de l’Appel à Projets : lundi 25 mai 2020



Date limite de dépôt des dossiers :

10 juillet 2020

(cachet de la poste faisant foi).



Intitulé du dispositif :



Dispositif « Bourse aux auteurs et aux illustrateurs »

Règlement du dispositif d’aides individuelles





Direction :



Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel (DCPC)



Nom et point de contact du service instructeur :



Conseil Régional de La Réunion

Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel

Pôle Littérature

Avenue René Cassin – Moufia B.P.67 190 – 97 801 Saint-Denis Cedex 9

Tél : 02 62 92 22 71

Site internet : La Région Réunion accompagne les auteurs, autrices, Illustrateurs, Illustratrices Professionnels dans l’approfondissement de leur travail de création littéraire.La promotion et le soutien de la création littéraire à La Réunion est une priorité de la politique culturelle régionale, c’est un axe stratégique du Schéma Régional de la Lecture Publique et de la Littérature Réunionnaise adopté par la collectivité lors de la commission permanente du 18 novembre 2014.L’aide régionale a pour objet de contribuer à la qualité et à la diversité de la création littéraire en offrant aux auteurs et aux illustrateurs les moyens et les conditions professionnelles nécessaires afin qu’ils puissent disposer d’un temps dédié à leur projet d’écriture ou d’illustration.À travers cette mesure, la Région Réunion permet aux auteurs et aux illustrateurs dont la démarche s’inscrit dans une dimension professionnelle d’approfondir leur travail de création littéraire : recherche, écriture, illustration et de consacrer le temps nécessaire à l’aboutissement d’un projet littéraire personnel et non achevé devant être soumis aux éditeurs.Les aides régionales comprennent une bourse d’écriture et une bourse complémentaire de compagnonnage.La bourse d’écriture permet aux auteurs et aux illustrateurs d’améliorer leurs conditions de travail.La bourse de compagnonnage permet un accompagnement professionnel sur l’ensemble du processus de création littéraire pour améliorer la qualité littéraire du projet.Lieu où peut être déposée la demande de subvention :Conseil Régional de La RéunionSERVICE COURRIERAvenue René Cassin - BP 6719097801 SAINT DENIS CEDEX 9Tél. : 02.62.92.22.80Date de lancement de l’Appel à Projets : lundi 25 mai 2020Date limite de dépôt des dossiers :10 juillet 2020(cachet de la poste faisant foi).Dispositif « Bourse aux auteurs et aux illustrateurs »Règlement du dispositif d’aides individuellesDirection de la Culture et du Patrimoine Culturel (DCPC)Conseil Régional de La RéunionDirection de la Culture et du Patrimoine CulturelPôle LittératureAvenue René Cassin – Moufia B.P.67 190 – 97 801 Saint-Denis Cedex 9Tél : 02 62 92 22 71Site internet : www.regionreunion.com





Dans la même rubrique : < > Eïd Mubarak Le Président de la Région félicite Olivier RIVIÈRE pour sa réélection