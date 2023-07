Appel à Manifestions d’Intérêt – Économie Sociale et Solidaire 2023

Le Territoire de la Côte Ouest contribue au développement économique de l’agglomération, dont celui de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), à travers ses actions, portées dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), comme le soutien au développement d’Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), l’accompagnement des porteurs de projets économiques, l’appui aux activités culturelles et touristiques, l’aménagement du territoire, la gestion des déchets…