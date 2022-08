Appel à Manifestation d'intérêt : Aide à la Vie Partagée (AVP)

Le Département souhaite créer et développer des projets d’habitat inclusif à La Réunion à destination des personnes âgées de plus de 65 ans et des personnes en situation de handicap, via l’attribution de l’AVP (Aide à la Vie Partagée).



L’habitat inclusif est un mode d’habitation regroupé, assorti d’un projet de vie sociale, intermédiaire entre le domicile de la personne âgée et/ou handicapée et les établissements médico-sociaux.



L’attribution de l’Aide à la Vie Partagée (AVP) va permettre de financer le temps de présence humaine pour animer le projet de vie sociale et partagée.



Qui est concerné ?

Toute personne morale : association, Organisme HLM, personne morale de droit privé à but lucratif, collectivité territoriale, CARSAT ou MSA.



Quelles sont les modalités de candidature ?

Les dossiers de candidature complets seront transmis par mail uniquement à ami.autonomie@cg974.fr



avant le 16 septembre 2022

Toutes les modalités de candidature sont disponibles sur le site du Département : departement974.fr en cliquant ici



Dossier de candidature (document Word)



Cahier des charges







Contact

Pour tout renseignement, contacter l’adresse suivante : ami.autonomie@cg974.fr







Liens utiles :





cahier pédagogique de la CNSA







Modulations de l’intensité de l’Aide à la Vie Partagée – CNSA