Appel à Manifestation d’Intérêt : Recherche, Développement Technologique et Innovation

Objectifs : Biodiversité : Soutenir l’observation et la valorisation de la biodiversité,

Santé et Biotechnologies : Renforcer l’état sanitaire et créer un Hub de la recherche en santé et biotechnologies,

Énergie : Promouvoir les projets de recherche et d’innovation contribuant à une meilleure efficacité énergétique et à la valorisation des énergies renouvelables,

TIC, Tourisme , Innovation sociale et sociétale, … : Améliorer les compétences au service de l’économie de la connaissance.

Dépôt des dossiers :

avant le 31 mai 2019 à minuit (Cachet de la Poste faisant foi)



L’AMI est téléchargeable sur le site internet de la Région :

Pour en savoir plus :

GUICHET D’ACCUEIL FEDER

Hôtel de Région Pierre Lagourgue

Tel : 02 62 48 70 87

Mail : accueil_feder@cr-reunion.fr



Les propositions des candidats devront être adressées par courrier ou déposées contre récépissé au :

Conseil Régional de La Réunion / Bureau du courrier

Avenue René Cassin – Le Moufia BP 7190 – 97 719

