Appel à Manifestation d’Intérêt : Installations photovoltaïques en autoconsommation

La Région Réunion lance un Appel à Manifestation d’intérêt pour l’installation photovoltaïque en autoconsommation avec les critères suivants :

Puissance des centrales de plus de 50 kWc

Réalisation d’une étude de faisabilité photovoltaïque en autoconsommation (sur la base du Cahiers des Charges Type de l’Ademe)

Le taux autoconsommation du site devra être supérieur à 85%

Pas de revente du surplus d’électricité

Les projets retenus dans le cadre d’appels d’offres de la CRE ne seront pas éligibles

Les performances économiques et énergétiques prises en compte dans l’analyse du projet. Dépot des dossiers : 1ere session : jusqu’au 20 juillet 2018

2eme session : jusqu’au 21 septembre 2018 L’AMI est téléchargeable dans les documents associés à cet article. Pour en savoir plus : GUICHET D’ACCUEIL FEDER

Hôtel de Région Pierre Lagourgue - Tel : 02 62 48 70 87 / Mail : accueil_feder@cr-reunion.fr

Les dossiers complets de demandes devront être adressées par courrier ou déposées contre récépissé au :

Conseil Régional de La Réunion / Bureau du courrier

Avenue René Cassin – Le Moufia

BP 7190 – 97 719 Saint-Denis Messag Cedex 9 CONTEXTE

Le développement des énergies renouvelables répond aux enjeux de sécurisation énergétique du territoire insulaire fortement dépendant des importations, et de réduction de la vulnérabilité de la région à la hausse du coût des énergies fossiles. Il contribue par ailleurs à la création de richesses locales et d’emplois sur l’ensemble de la chaîne conception –installation –suivi et maintenance.

La Programma-on Pluriannuelle de l’Énergie de la Réunion fixe un objectif de 72,2 % d’ENR dans la consommation électrique de l’île en 2023. En terme de développement de la production électrique solaire photovoltaïque, des objectifs ambitieux en découlent, avec 53 MW cumulés installés en 2018 et 121 MW cumulés installés en 2023.

(...)

OBJECTIFS

Cet appel à manifestation d’intérêt a pour objectif de faire émerger, à court terme, des projets d’installations photovoltaïques en autoconsommation. Les projets se caractériseront par :

— La maîtrise de la demande en énergie (MDE)

— Une conception orientée vers la réponse aux besoins énergétiques du site

— Une gestion efficiente et intelligente de la production PV et des consomma-tions, ainsi que du réseau électrique en terme de soutirage.

Le couplage production/consommation sera géré au plus près par le porteur de projet afin d’atteindre le taux d’autoconsommation le plus élevé. En tout état de cause, Le taux d’autoconsommation du site devra être supérieur à 85%.

L’efficacité et la sobriété énergétique du site sont encouragées.

Une réflexion sur l’op-misation de la production photovoltaïque en relation avec la consommation du site devra être mise en oeuvre.

Les expériences accumulées stimuleront le travail concerté de l’ensemble des acteurs locaux impliqués sur le sujet de l’autoconsommation : maîtres d’ouvrages, maîtres d’oeuvre, entreprises, gestionnaire de réseau…

