Appel à projets Culture 2020

LA RÉGION RÉUNION ACCOMPAGNE LES ACTIONS CULTURELLES ARTISTIQUES ET PATRIMONIALES



DÉPÔT DES DOSSIERS

Téléchargez le dossier de candidature 2020 (demande de subvention) et les cadres d’interventions présents sur cette pageou auprès des services de la Région Réunion :Sainte-Clotilde - Direction de la Culture et du Patrimoine CulturelSaint-Denis – Service du Patrimoine CulturelSaint-Pierre – Antenne SudSaint-Paul – Antenne OuestSaint-André - Antenne EstPar voie Postale (cachet de la poste faisant foi) ou au Bureau du courrier (ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 16h et le vendredi de 7h30 à 12h30) :Adresse :Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE – BUREAU DU COURRIER –Avenue René Cassin Moufia – BP 67190 – 97801SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 91 – Chaque porteur de projet devra présenter un dossier par discipline artistique.=> un dossier unique présentant trois projets distincts (ex : danse, théâtre et musique) ne sera pas instruit.2 – L’ensemble des cadres d’intervention des différents dispositifs sont téléchargeables sur cette page.