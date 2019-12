Appel à projets 2020 : Pass Culture lycéens et apprentis

<<< RETOUR La Réunion Positive

Appel à projets 2020 : Pass Culture lycéens et apprentis

Appel à projets 2020

"Pass Culture Lycéens et Apprentis"



La Région Réunion lance un appel à projet auprès des centres de formation des apprentis et des lycées publics et privés de l’Académie de La Réunion pour soutenir des initiatives permettant aux lycéens et aux apprentis d’avoir accès aux spectacles vivants hors temps scolaire.



Les projets présentés devront être menés sur la période de février à juin 2020.

Les objectifs de cet appel à projets : Favoriser l’égal accès des lycéens et apprentis aux spectacles vivants tout en cultivant leur sensibilité et leur curiosité à rencontrer des oeuvres ;

Permettre l’émergence et le renforcement des pratiques de spectateur auprès des jeunes ne fréquentant pas les salles de spectacles ;

Permettre aux lycéens et apprentis d’acquérir une culture artistique riche et cohérente fondée sur l’appropria-on de connaissances et sur la fréquenta-on des oeuvres ;

Élargir et augmenter le nombre de lycéens et apprentis fréquentant les salles de spectacles ;

Inciter les sorties en soirée entre adolescents et assurer un encadrement rassurant pour les parents ;

Apporter une réponse concrète à deux obstacles déterminants à la sortie culturelle : le prix du billet d’entrée et les frais de transport ;

Privilégier une sortie de qualité, préparée en amont ;

Renforcer le partenariat salles de spectacles-lycées.



Voir toutes les modalités de l’Appel à Projets :

Télécharger l’Appel à Projets



Pièces à fournir : Le projet détaillé comprend :

les effectifs : classe/niveau, le nombre de jeunes concernés, sous forme de liste ou de tableau récapitulatif ;

le calendrier de mise en oeuvre du projet ;

un court exposé sur la démarche pédagogique et sur le choix du ou des spectacles vivants ;

le nom et les coordonnées de la personne référente au sein de l’établissement qui facilite la mise en place des projets et participe au bon déroulement de ces derniers ;

le budget prévisionnel de l’opération.

Modalités de versement : 50 % dès notification de l’acte d’engagement ;

solde sur présentation du bilan de l’opération et des justificatifs correspondants.

Calendrier (à titre indicatif) : Lancement de l’appel à projets : 5 novembre 2019

Réception des demandes et projets : 19 décembre 2019

Sélection des projets : janvier 2020

Notification aux établissements : au plus tard le 15 février 2020

Mise en oeuvre : février 2020 - juin 2020

Évaluation : juin-juillet 2020

Dépôt des candidatures : Les candidatures sont à faire parvenir au plus tard le 19 décembre 2019

au Conseil Régional Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel

"Pass Culture Lycéens et Apprentis"

par mail à :

marie-angele.rabaneda@cr-reunion.fr

severine.enault@cr-reunion.fr

marie-claire.leon@cr-reunion.fr



Contact et renseignements :



Région Réunion - Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel

Marie Angèle Rabaneda

coordonnées : 02 62 92 47 40/ marie-angele.rabaneda@cr-reunion.fr



Séverine Enault

coordonnées : 0262 92 22 76/ severine.enault@cr-reunion.fr



Marie-Claire Léon

coordonnées : 0262 92 98 96/ marie-claire.leon @cr-reunion.fr



Lien Pass Culture 2019 :

