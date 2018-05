Appel à dire NON au monde de Macron le samedi 26 mai !

Courrier des lecteurs Appel à dire NON au monde de Macron le samedi 26 mai !





Nous souhaitons des manifestations dans un cadre unitaire partout en France, et à La Réunion plus qu'ailleurs, c'est l'esprit du COSPAR (Collectif des Organisations Syndicales, Politiques et Associatives de la Réunion) de 2009 qu'il nous faut retrouver, la volonté de faire nombre contre les attaques dans tous les domaines sur le pouvoir d'achat des Salarié-e-s.



Et même si des citoyen-ne-s ne veulent pas ou ne peuvent pas manifester, chacune et chacun dans un cadre privé, lors d’un repas, d’une fête, peut et doit s’interroger sur le monde que nous leur laissons nous préparer ; Est ce que nous voulons la fin et la privatisation de nos Services Publics, la fin de notre système de santé, la baisse des salaires et la précarité géné- ralisée des travailleurs, sans autre réponse que celle de robots sur des réseaux ? Comme en 2005 nous devons répondre NON, comme nous l’avons fait après débats contre le mauvais Traité Constitutionnel Européen.

Face à un gouvernement qui veut passer en force, créons les conditions de la réussite à partir du 26 mai. Notre unité et notre détermination sont les clefs du succès.



Afin que nous puissions le rendre visible sur le site internet ( https://mareepopulaire.fr/ ), quand un collectif se constitue dans votre ville, nous vous proposons de nous en faire part à l'adresse suivante : aurelietrouve@yahoo.fr Pour Ensemble-974 : D.Debals, E.Ducroux, D.Dupont, C.Helary, JP Panechou, J.Tolosa





