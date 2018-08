Appel: Du sursis pour l'agriculteur "esclavagiste" de Sainte-Anne

L’agriculteur "esclavagiste" de Sainte-Anne, Maximin Samarapaty, était à nouveau devant la cour d’appel ce jeudi. Le quinquagénaire avait été condamné l’année dernière à deux ans de prison avec sursis et une amende de 45.000 euros par le tribunal correctionnel pour travail dissimulé et relaxé concernant l’inculpation de traite d’êtres humains. Mais le parquet avait fait appel de la décision. Une décision qui a été confirmée par la cour d’appel ce jeudi.



Pour rappel, ce sont plusieurs individus de nationalité mauricienne qui sont découverts sur une exploitation de fruits et canne à sucre. Non déclarés, ils récoltent les letchis, travaillent pendant plus de 12 heures par jour pour 50 euros et 25 euros de frais de logement et nourriture. Un logement qui comptait trop peu de matelas dans un bâtiment plus que douteux. Et le repas : une baguette à partager à plusieurs ainsi que quelques sardines.



La raison donnée : il ne trouvait pas de travailleurs réunionnais. L'avocat général avait requis deux ans de prison dont six mois ferme.