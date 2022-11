Apothéose pour les 30 ans de carrière de Davy Sicard au Teat de St-Gilles

Samedi soir, Davy Sicard fêtait ses 30 ans de carrière au teat de St-Gilles avec son concert 30-nous, Mersi! Au programme, de la musique et du partage. Davy s'impose comme une figure emblématique de la scène musicale réunionnaise avec un spectacle qui affichait complet.



Pendant 3 heures, il a régalé son public en laissant tout d'abord à d'autres le soin de reprendre certaines de ses chansons. Dans la deuxième partie du spectacle, il a lui-même repris certaines chansons qui l'ont inspiré tout au long de son parcours, l'occasion d'entendre une reprise de Noël à la Réunion ou encore d'Ave Maria. Dans la troisième partie, il a repris certains de ses titres phares.



Pour ce faire, il s'est entouré d'une ribambelle d'artistes, des chanteurs comme Hanitra Ranaivo ou Tania Boristhène, des danseurs comme David Iva, Sandrine Cabeu ou encore Florence Boyer ainsi que des musiciens comme Christian Ducap ou Frédéric Maillot. L'occasion également d'accompagner les classes de CM1 et CM2 de l'école Estella Clain de la Chaloupe Saint-Leu ou les première et terminale du lycée Pierre Lagourgue du Tampon. Tout le monde était à la fête!



Il a également partagé la scène avec deux artistes sélectionnées via un concours de chant sur les réseaux sociaux. Maud Damour, grande gagnante, l'a accompagné sur Maloya Kabosé, tandis que Vanessa Cadar a fait de même sur Li Té Ve War.



Cerise sur le gâteau, cet anniversaire a été l'occasion de voir se reformer pour un soir les Collège Brothers, groupe réunionnais phare des années 90, dont Davy Sicard faisait partie.



Cette soirée a également permis de mettre en lumière les associations Aïna, Enfance et Avenir mais aussi Ti Prince Marmailles.



On espère en reprendre pour 30 ans encore !