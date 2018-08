Apologie du terrorisme: Riad Ben Cheick condamné à 3 ans de prison ferme

Riad Ben Cheick, le Saint-Louisien soupçonné d’apologie du terrorisme, a été condamné à 3 ans de prison ferme. Le prévenu a assisté à son délibéré par visioconférence depuis la prison de Domenjod.



Il était accusé d'avoir posté deux tweets dans lesquels il apportait son soutien aux forces islamiques concernant la libération de Nicolas Hénin, journaliste du Monde capturé par l’État islamique en 2013 et le décès accidentel de Véronique Robert, également journaliste.



S’il ne s’agit que de deux tweets, Riad Ben Cheick aurait plusieurs comptes Twitter et surtout, il a déjà été condamné en 2015 à Paris pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme. Il affirme n’avoir jamais eu l’intention de faire l’apologie du terrorisme et se présente comme bon père de famille travailleur.



Mis en examen le 4 octobre dernier, le prévenu avait fait appel de la décision de le placer en détention provisoire. Une demande qui avait été rejetée. Il a aussi fait appel au tribunal administratif pour annuler son isolement au sein de la prison de Domenjod. Le délibéré est prévu la semaine prochaine.