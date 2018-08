Apologie du terrorisme: 3 ans de prison requis contre Riad Ben Cheick

Placé en détention depuis le 2 octobre 2017, Riad Ben Cheick a été débouté à plusieurs reprises par le tribunal de plusieurs demandes de remise en liberté. Déjà renvoyé le 28 juin dernier à cause de l'absence de son avocat, le procès a débuté ce jeudi à 14h.



L'homme, ​accusé d'apologie du terrorisme, est arrivé sous l'escorte des hommes du GIGN (Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale). Le GIPN assure quant à lui la sécurité dans le palais de justice.



Interrogé par la présidente Valérie Lebreton, Riad Ben Cheick dit regretter amèrement ses propos aujourd'hui. 26 fichiers audio et 11 000 photos dont une centaine liée au terrorisme avaient été retrouvés. L'homme doit également répondre d'outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Une accusation qualifiée de "tissu de mensonges" par le prévenu. Les 3 policiers constitués en partie civile réclament 1500 euros chacun au titre du préjudice moral.



Riad Ben Cheick avait été arrêté le 2 octobre 2017 par le GIGN dans la commune de St-Louis. Fiché S, il avait déjà été condamné en 2015 à Paris pour sa participation à un groupe de malfaiteurs en vue de préparer un acte terroriste. Il avait notamment aidé une adolescente qui projetait de partir en Syrie faire le djihad. L'homme compte 5 condamnations à son actif, notamment pour usage de stupéfiant, escroquerie, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et soustraction d'enfant.



Le prévenu risque au maximum 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende pour apologie du terrorisme.



3 ans de prison et la révocation de son sursis simple de 2015 ont été requis par le procureur. Le délibéré a été fixé au 23 août.



Prisca Bigot sur place