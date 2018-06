Faits-divers Apologie du crime terroriste: Procès renvoyé et maintien en détention provisoire pour Riad Ben Cheikh





6 mentions figurent à son casier pour usage de stupéfiant, violences, outrage, escroquerie, soustraction d’enfant et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme en 2015.



Depuis son interpellation en octobre dernier alors qu’il allait quitter l’île, Riad Ben Cheikh s'est vu rejeter toutes ses demandes de remise en liberté. " 9 mois qu’il est placé en détention provisoire à l’isolement, une durée extrêmement longue alors qu’il n’est pas là pour association de malfaiteurs mais apologie", a plaidé Me Gabriel Odier. Son représentant qui a également indiqué que Riad Ben Cheikh s’était présenté par deux fois au commissariat, le 18 et le 21 septembre 2017 pour informer de son intention de partir puis de l’achat de son billet d’avion, "d’où le lancement de cette procédure", a soulevé Me Odier.



Face au risque de réitération "certain" évoqué par le parquet et afin de garantir le maintien à la disposition de la justice, le maintien en détention a été retenu. Riad Ben Cheikh attendra son procès dans sa cellule de Domenjod. "En réalité j'ai des observations à faire mais je sens que c'est peine perdue". Riad Ben Cheikh devait répondre ce jeudi devant le tribunal correctionnel de St-Pierre des faits d'outrage et d'apologie du crime terroriste . Son avocat, Me Normane Omarjee, actuellement hors département, Riad Ben Cheikh devra patienter jusqu' au 2 août prochain pour être fixer son sur sort. L'homme de 45 ans s'est tout de même tenu quelques minutes à la barre du tribunal qui devait donc statuer sur son maintien en détention provisoire.





