Apocalypse Now à Beyrouth

Cette ville , jadis superbe, est devenue en l'espace de quelques secondes, un champ de ruines.

Le Liban a du mal à s'extraire de 30 ans de guerre, de guerres claniques. Son économie est exsangue . Ajouté à cela une épidémie COVID non maîtrisée.

Non, le Liban n'avait pas besoin de souffrance nouvelle.

La question est de savoir : pourquoi, aujourd'hui ?



Les raisons de ce drame mortel et dévastateur : l'explosion de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth, dans un hangar non conçu pour recevoir des substances dangereuses .



Ce même nitrate d'ammonium , en septembre 2001, stocké dans un hangar à Toulouse, à l'usine AZF, et qui a causé la mort de 31 personnes, et blessant 2500 autres.



Des sites hyper dangereux, nous en sommes entourés, et devons vivre avec. Nous devons anticiper un accident éventuel, et prendre les dispositions sécuritaires qui s'imposent.



Pour rappel, la catastrophe de Seveso en Italie en Juillet 76.

Un nuage de soude caustique et de dioxine s'échappe d'un réacteur de l'usine chimique ICMESA . Quatre communes sont touchées en Lombardie.

Les conséquences sur les sols agricoles, les humains, les animaux domestiques, sont désastreuses .



En réponse à cette catastrophe, l'Europe réagit . C'est ainsi que naît le "classement Seveso" . Cet accident a donné son nom à tous les sites de production à risque.

Ce classement concerne les établissements industriels " selon leur aléa technologique, en fonction des quantités et des types de produits dangereux qu'ils accueillent ".

Ce classement évolue, nous en sommes actuellement au troisième .



A la Réunion, nous avons trois cycles classés Seveso :

- dépôt d'explosifs civils de Bouygues TP, au cap la houssaye

- dépôt d'hydrocarbures de la SRPP au Port

- dépôt de munitions interarmées à la Plaine des cafres.



Ces sites, dans le cadre de la réglementation, disposent d'un plan de prévention des risques.



Ce développement , pour dire que le Liban est à la dérive . Avec un copié - collé des directives européenne en la matière, Beyrouth n'en serait pas, aujourd'hui, à pleurer ses morts.





