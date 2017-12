Apnéiste porté disparu: Les recherches reprennent au large de Saint-Gilles

Les recherches pour tenter de retrouver le plongeur apnéiste disparu depuis hier soir au port de Saint-Gilles se poursuivent.Les investigations ont débuté ce vendredi soir, avant de reprendre tôt dans la matinée ce samedi, et d'être interrompues à la mi-journée à cause de la houle. Selon des témoins, l'homme d'une quarantaine d'années serait parti aux alentours de 16 heures et était censé rentrer à 18 heures.Pour rappel, du matériel appartenant au disparu (fusils de chasse, clés, bouée) a été retrouvé au large.