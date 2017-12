Apnéiste porté disparu : Les recherches devraient reprendre ce lundi

On est toujours sans nouvelles de Tony, cet apnéiste de 41 ans porté disparu depuis vendredi au large du port de Saint-Gilles . Plongeurs et gendarmes ont recherché le corps du disparu tout au long du weekend, mais sont rentrés bredouille.Samedi, les investigations ont tout de même permis de retrouver au large de la digue du port "du matériel de chasse sous-marine (fusils), une bouée et des clefs appartenant au plongeur", indique la préfecture.Quant à l'apnéiste, "il n'y a malheureusement plus aucun espoir de retrouver vivant le chasseur sous-marin saint-gillois", écrit Le Quotidien dans son édition du jour.Les recherches reprendront normalement ce lundi, ajoute le média.