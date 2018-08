Apavou veut construire "un mini Disney Land" à Maurice. Entre autres...

Si les affaires d'Armand Apavou vont mal à la Réunion, ça ne semble pas être le cas à l'ile Maurice.



San Cooroopdass, le directeur général d'Apavou Immobilier dans l'ile soeur, a accordé une interview à nos confrères d'Ion News (voir vidéo ci-dessous) de laquelle il ressort que le groupe Apavou a une multitude de projets à l'ile Maurice, pour un investissement total supérieur à 25 milliards de roupies, soit environ 600 millions d'euros. Oui, vous avez bien lu : 600 millions d'euros.



Certes, comme il l'explique à la fin de l'interview, Apavou n'investira pas cette somme seul. Il le fera avec d'autres partenaires financiers, même si c'est lui qui assumera le leadership de l'opération. Pour ce faire, il devra aussi apparemment se séparer de quelques actifs immobiliers.



Il n'empêche, il s'agit d'une somme colossale et on comprend d'autant moins comment il a pu laisser ses affaires pérécliter à la Réunion, au point de les voir être liquidées.



L'explication est peut-être donnée par son directeur mauricien lui même: si Apavou va construire de nouveaux hôtels, il n'es assurera pas la gestion car, selon lui, ce n'est pas son coeur de métier. Il aurait pu ajouter qu'il avait par le passé, tant à la Réunion qu'à Maurice, fait la démonstration qu'il était tout sauf un bon gestionnaire...



Quand à être un bon constructeur, nous espérons que les groupes qui vont prendre ses hôtels en gestion auront une bonne assurance contre les fuites d'eau...



Parmi ses projets, notons donc la construction d'un hôtel 5 étoiles à Ebène, des bungalows, une "smart city" à La Joliette, à Petite-Rivière, et... un "mini Disney Land". Rien que ça !



Reste à savoir qui joueront les rôles de Dingo et de Pluto...