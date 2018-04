Apavou inaugure un centre commercial à Maurice

Armand Apavou, qui a des soucis financiers importants à la Réunion après la mise en faillite de plusieurs de ses sociétés, tente apparemment de se refaire une santé à Maurice.



Il a ouvert hier un centre commercial dans le sud de l'ile soeur, le "Plaisance Shopping Village", à Rose Belle plus précisément, sur une superficie de 110.000m2.



Tout s'est fait en catimini. Pas de cérémonie d'inauguration pour ce que la publicité annonce comme "le plus grand centre commercial du sud". Peut-être que celui que l'on présentait encore il y a peu comme la 169ème plus grosse fortune de France et comme la 1ère de la Réunion n'a plus de sous. Seul l'hypermarché Winners, qui fait partie du complexe, a fait de la publicité.



Il y aura au total 80 boutiques dont Quicksilver, Yves Rocher, Mado, Mauritius Telecom, Toyota, La Poste, Emtel, Mauritius Union, ainsi que trois restaurants: KFC, Panarottis et Ilana's Café. Environ un tiers des magasins est déjà ouvert, le reste arrivera au fur et à mesure.



Les travaux ne sont pas complètement terminés. La cour centrale et les espaces de parking sont encore en chantier.



L'investissement est de l'ordre de 700 millions de roupies, soit environ 17 millions d'euros.



Il s'agit de la deuxième tentative pour Armand Apavou de s'implanter à Maurice. La première avait tourné au fiasco avec la faillite de ses trois hôtels qu'il avait dû revendre.