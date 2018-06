Apavou cède plus de 70% de son parc locatif à la SIDR

Le groupe Apavou tenait ce mardi après-midi une conférence de presse au siège de la société à Futura. Le tribunal de commerce avait décidé en mars dernier de liquider 9 des 11 sociétés du groupe (Alia, Batipro, Batipro développement, SREGH, Artea, Vulcain, Service Apavou, Bati Promo-tion et Sogecap). Apavou avait fait appel de l'ensemble de ces décisions. Après plusieurs renvois, l'audience en appel doit se tenir ce mercredi.



Plusieurs pistes stratégiques avaient été évoquées par Armand Apavou, PDG du groupe, notamment la vente d'actifs. Pour Armand Apavou, il est "important de céder une grosse partie pour rembourser les dettes et retravailler correctement". Le groupe Apavou enregistre entre 115 et 125 millions d'euros de dettes, soit 30% de l'activité du groupe.



Les choses se sont accélérées jeudi dernier. Des discussions avaient en effet été entamées depuis plusieurs semaines avec la CDC Habitat (actionnaire majoritaire de la SIDR). Un accord a été signé avec la CDC Habitat pour la cession de 1800 logements sur les 2500 que compte le groupe, soit 72%, la société BLI (Batipro logements intermédiaires) représentant "la plus grosse difficulté depuis plus de 20 ans".



Le groupe Apavou a indiqué tout mettre en oeuvre pour une signature de l'acte de vente pour la fin septembre/début octobre. Des logements qui deviendront par conséquent des logements sociaux gérés par la SIDR.



Le groupe Apavou compte donc sur les arguments de son nouvel allié pour convaincre le tribunal de commerce ce mercredi.



Charline Bakowski sur place