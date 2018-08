Apavou: Liquidation confirmée pour la quasi-totalité des sociétés du groupe

Jugé en appel le 20 juin dernier, le groupe Apavou a été fixé sur son sort ce mercredi après-midi. La cour d’appel a rendu son délibéré dans l’affaire des liquidations judiciaires des sociétés du groupe ordonnées en première instance par le tribunal de commerce.



La liquidation a été confirmée pour la quasi-totalité des sociétés, exceptée Prologia. L'appel portait sur 9 sociétés. Le groupe s'est désisté pour 7 d'entre elles : Batipro développement, Artea, Vulcain, Service Apavou, Bati Pro-motion et Sogecap. Ces dernières sont liquidées de fait. Batipro et Alia, dont l'appel n'a pas été retiré sont liquidées également.



Il reste donc 2 sociétés au groupe Apavou, BLI et Prologia, qui font l'objet d'un redressement judiciaire. La cour d'appel a décidé de liquider BLI, tandis que le délibéré concernant Prologia sera rendu le 19 septembre prochain.



Pour rappel, Armand Apavou, PDG du groupe, avait annoncé qu’il cédait 150 millions d’euros d’actifs à la Caisse des dépôts et consignations Habitat (CDC Habitat), actionnaire majoritaire de la SIDR. La somme correspond à 1800 logements. Un accord qui indigne les créanciers.