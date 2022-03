Antoinette a soufflé ses 100 bougies

Reconnue pour son courage, ses proches sont venus la féliciter et la remercier tout simplement. Antoinette Ellama a eu 9 enfants, qui à leur tour, ont donné la vie à 11 petits-enfants, et 5 arrière petits-enfants.



Ses proches ne tarissent pas d’éloges à son sujet ! Et pour cause, Antoinette a toujours su se montrer présente dans les moments importants tels que les cérémonies au temple ou les mariages.



Véritable zarboutan, Antoinette a traversé les générations inculquant à ses proches des valeurs et partageant avec eux des récits des ancêtres et du temps lontan.



Quelle est la recette de cette belle longévité ? Un peu de tout, témoignent ses enfants et amis de la famille. Il faut dire qu’elle a connu une vie très sobre. Peut-être également ses habitudes alimentaires. Comme elle travaillait aux champs et avec les animaux, elle se nourrissait de manioc et autres volailles la kour.



En 1985, elle a connu l’épreuve de la maladie mais en est ressortie plus forte. Sa famille a alors pensé qu’elle vivrait longtemps. C’est le cas puisqu’elle fête ses 100 printemps, ce dimanche.



Bruno Domen, accompagné de plusieurs élus, a tenu à se rendre chez elle pour lui adresser ses vœux de bonheur et féliciter sa famille.