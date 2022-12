A la Une .. Antoine Clamaran à La Réunion pour un set ce samedi soir à Saint-Denis

L'une des légendes de la musique électronique vient d'atterrir sur l'île. Antoine Clamaran a été invité à mixer ce samedi soir au Honey, à Saint-Denis. Il a accepté de se livrer à notre rédaction avant sa performance de ce week-end. Par La rédaction - Publié le Vendredi 2 Décembre 2022 à 17:51

Est-ce votre première visite à La Réunion ?



J'ai déjà eu la chance de me produire, mais c'était en 1996, alors le temps a un peu passé. Mais je suis ravi d'être de retour. J'ai toujours eu un lien particulier avec les îles, il y règne une ambiance spéciale. J'y retrouve mes repères. Je redémarre après quatre ans de pause loin de la scène, donc c'est un plaisir



Vous êtes de retour pour une soirée assez intimiste, avec seulement 400 personnes, est-ce différent des grandes scènes ou des festivals ?



Il y a de moins en moins de clubs avec des salles modestes, et les festivals nous permettent d'avoir des publics plus importants, mais je ne pense pas que jouer devant 30.000 personnes soit plus grisant que dans des petites salles. Enfin, il y a aussi les radios qui nous permettent de mixer aussi. J'observe également que la scène musicale française évolue avec le temps. On voit qu'une plus grande place est accordée aux musique urbaines et à la chanson française, et un peu moins aux musiques électroniques.

Pourtant, ce style n'a sans doute jamais été aussi grand public ?



C'est vrai, mais j'ai le sentiment qu'on s'adresse de plus en plus à un public de niche. Les gens viennent écouter un style en particulier. J'ai même un peu l'impression que l'auditoire est moins ouvert. C'est devenu difficile de faire quelque chose de grand public.



Comment vous vous préparez à un set ?



Pour moi, l'expérience commence dès le départ de l'avion. Le voyage permet déjà de se préparer mentalement. L'objectif pour moi c'est d'être au top pendant tout le set, donc en général, j'essaie de manger deux heures avant. Mais avec le décalage je tente de dormir un peu, surtout si je suis aux États-Unis car le décalage horaire n'est pas dans le bon sens pour nous ! J'essaye aussi toujours d'avoir un moment avec les DJ en résidence pour ne pas juste arriver comme cela.



Justement, quelle est votre relation avec les DJ résidents des clubs où vous mixez ?



J'ai moi-même été résident pendant très longtemps, alors je les comprends. Je suis toujours en relation des années après avec des artistes que j'ai rencontrés dans ce genre de moment. C'est important de créer un feeling et de pas juste débarquer. C'est juste montrer du respect pour les gens qui vont chauffer le public pour le passage des artistes un peu plus installés.



Antoine Clamaran se produira ce samedi soir au Honey, sur réservation uniquement.