Antoine Chamand, adjoint à Sainte-Suzanne, décède tragiquement

C'est dans le quartier de Deux-Rives où il habitait que le drame s'est déroulé. Antoine Chamand s'est immolé par le feu ce mercredi 11 janvier, indique le Journal de l'Ile. Pris en charge grièvement brûlé, il a succombé à ses blessures ce jeudi au CHU de Bellepierre.



Antoine Chamand était adjoint au Budget et aux Finances, mais aussi délégué à la Prospective Fiscale et Financière ainsi qu'à l'État Civil.



Il sera inhumé ce vendredi.







--

Si vous avez des idées suicidaires, en parler peut tout changer. Appelez gratuitement le 3114, écoute professionnelle et confidentielle.



Vous pouvez également appeler SOS Solitude 974 : 02 62 97 00 00



Pour trouver de l’aide et de l’assistance, appelez le 15 ou le 112 (numéro européen)