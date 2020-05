Antivax, Illibéral, hipstérisation, Hygge... Découvrez les nouveaux mots du Larousse

Comme chaque année, de nouveaux mots font leur entrée dans le Larousse. Le journal Le Point révèle 20 noms qui figureront dans l'édition 2021.



Dans la partie dédiée aux noms communs, on trouvera désormais :



Antivax : défini comme "un mouvement d'opinion marqué par une opposition à la vaccination en général, dont il remet en cause l'efficacité et l'innocuité"



EMDR : Défini comme une "psychothérapie utilisant des mouvements oculaires et/ou des stimuli sensoriels en alternance à gauche, puis à droite, pendant l'évocation des souvenirs perturbants."



Hygge : "Sentiment de bien-être et de sérénité caractéristique de l'art de vivre danois, fondé sur les plaisirs authentiques du quotidien ; par extension, cet art de vivre".



Illibéral : "Qui est opposé au libéralisme, à ses principaux fondements, tels que la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, l'État de droit et les libertés individuelles."



Zèbre : "Personne surdouée. Appellation de la psychologue Jeanne Siaud-Facchin afin de dépasser les représentations attachées aux termes 'surdoué', 'haut potentiel', 'enfant précoce'".



On y trouvera aussi notamment les termes suivants : black bloc, blob, chatbot, dégagisme, féminicide, frugalisme, gréviculture, hipstérisation, influenceur, quotient émotionnel, remontada.



Pour les noms propres, Greta Thunberg, Arnaud Donckele, Megan Rapinoe et Guillaume Gallienne feront leur entrée.