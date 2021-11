A la Une . Antilles : L'obligation vaccinale est repoussée au 31 décembre

Une grève générale sévit en Martinique et Guadeloupe, où des barrages sont érigés et les nuits sont émaillées de violences urbaines. Après avoir échangé avec les élus locaux, le ministre des Outre-mer et le ministre des Solidarités et de la Santé annoncent un délai pour l'instauration de l'obligation vaccinale fixé au 31 décembre. Par Zinfos 974 - Publié le Samedi 27 Novembre 2021 à 06:36





Discussion avec les élus locaux



Ce vendredi soir, le ministère des Outre-mer et le ministère des Solidarités et de la Santé annoncent par voie de communiqué qu' "un délai supplémentaire pour finaliser la mise en œuvre effective de l’obligation vaccinale aux Antilles". Les soignants et pompiers auront jusqu'au 31 décembre pour se faire vacciner.



"Si la loi de la République doit s’appliquer dans tous les départements français, et donc en Guadeloupe et en Martinique, les modalités de l’application doivent être adaptées à la situation sanitaire et sociale de ces deux territoires afin, notamment, de garantir la bonne prise en charge des patients et la continuité des soins", précisent les ministères. Une décision prise suite à une discussion avec les élus locaux.



En parallèle, des groupes d'écoute et de dialogue seront mis en place, dès le novembre. Chaque personne concernée par une suspension liée à un refus de se faire vacciner sera reçue individuellement. La suspension de leur salaire sera levée le temps de l'échange. En cas de refus, les professionnels seront suspendus, conformément à la loi.



"Ces groupes d’écoute et de dialogue s’appuieront sur une cellule d’orientation et d’appui à la mobilité pour les soignants persistant à refuser, après échanges, l'obligation vaccinale, afin de les accompagner dans une réorientation professionnelle", précise le communiqué.





