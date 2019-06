A la Une . Anticyclone: rafale de 82km/h à Gillot et près de 100mm de pluie à Grand Coude Seule la région nord-ouest est abritée du vent

1: l'alizé soutenu fait remonter des averses du large qui touchent le sud sauvage en priorité. Localement dans les hauts de Saint Joseph/Saint Philippe il y pleut pas mal.

La station Météo France de Grand Coude rapporte à 12heures 97.4mm en 24heures.

Les averses passagères touchent le volcan souvent bouché, les plaines et remontent temporairement aussi vers les pentes du nord-est et du nord.



Cet après midi des averses passagères sont également observées sur les hauteurs de l'ouest et du sud-ouest.



2: le vent est très marqué sur la plupart des régions littorales à l'exception du nord-ouest abrité. Des rafales atteignant jusqu'à 82km/h sont rapportées à Gillot, Sainte Rose et Pierrefonds par les stations de Météo France. Le vent est également bien sensible sur les plages de l'ouest, au Maïdo et au volcan.



La haute mer est houleuse et les sorties sont déconseillées.



3: les températures sont en baisse aujourd'hui par rapport aux deux jours précédents, voir relevés comparatifs ci-dessous.



4: La nuit prochaine l'alizé expose le sud sauvage, l'est et temporairement le nord à des entrées maritimes. Les averses restent plus prononcées dans les hauts du sud sauvage. Ciel souvent bouché au volcan mais plus clair au Maïdo.



Les températures minimales attendues sont en baisse par rapport aux nuits précédentes notamment dans les hauts.



Les maximales de demain mardi seront probablement en baisse.



La journée de demain sera venteuse mais probablement moins humide.



5: Ci-dessous, les températures relevées par les stations de Météo France aujourd'hui à 11heures (gauche) comparées à celles d'hier à la même heure (droite).



Dans les hauts: en moyenne les températures sont en baisse de près de 2° par rapport à hier.



GITE DU VOLCAN: 10.8° 12.8°

BOURG MURAT: 15.2° 18.4°

MAIDO: 14.3° 13.2°

LA NOUVELLE: 18.9° 18.9°

PETITE FRANCE: 17.5° 18.4°

CILAOS: 18.6° 21.5°

PLAINE D PALMISTES: 18.2° 20.2°

GRAND COUDE: 16.1° 20.2°



Sur le littoral: en moyenne les températures sont en baisse de près de 3° par rapport à hier. Un halo de "chaleur" résiste au Port qui est abrité du vent.



GILLOT: 24.5° 27.8°

LE PORT: 27.9° 27.9°

TROU D'EAU: 26.7° 29.3°

PIERREFONDS: 23.9° 27.5°

LE BARIL: 22.6° 24.1°

PT STE ROSE: 21.0° 24.6°

SAINT BENOIT: 21.8° 27.6°

SAINT ANDRE: 23.6° 27.1°





Publications des dernières 24h:

https://www.meteo974.re/REUNION-fortes-rafales-sur-les-cotes-et-un-temps-maussade-sur-le-sud-sauvage_a879.html

https://www.meteo974.re/Un-Dimanche-d-ete-indien-mais-le-vent-la-houle-et-une-baisse-des-temperatures-s-annoncent_a878.html



Sur ce je vous souhaite un excellent après midi .



Cheers,

Patrick Hoareau.

