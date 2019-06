A la Une . Anticyclone: le vent toujours bon élève et un peu de pluie sur l'est Rafales de l'ordre de 60km/h attendues

2019 JUIN 06 06H05 REUNION



Bonjour la Réunion!



REMARQUES GENERALES: toutes proportions gardées la nuit a été humide sur les régions est de l'île. Ainsi sur les dernières 24heures les stations de Météo France rapportent 23.6mm au volcan, 17.8mm à Bellevue Bras Panon ou encore 14.8mm à Piton Sainte Rose par exemple.



Les passages d'averses restent au programme ce matin sur toute la moitié est de l'île de Saint Joseph à Saint Marie.

Ces averses souvent de courte durée peuvent néanmoins être d'intensité modérée.

D'ici la fin de la matinée les éclaircies reprennent la main sauf dans la région du volcan et entre Saint Philippe et Sainte Rose ou le temps reste plus variable.



A l'opposé le reste de l'île entame ce Jeudi sous le soleil. Le Maïdo est dégagé. 5.2° ce matin à 6heures.



Comment oublier le vent? Il décoiffe toujours mais les rafales d'est sud-est mollissent un peu et affichent 60km/h au compteur vers Gillot voire encore légèrement plus à Pierrefonds. Le vent est bien ressenti au volcan ou les températures restent basses et sur les sommets de notre île.

Les plages de l'ouest et le nord-ouest sont abrités.



Cet après midi la couverture nuageuse est plus imposante dans les hauts de l'ouest et du nord-ouest lâchant quelques averses.

Dans l'intérieur le ciel est variable et les sommets jouent à cache cache avec le soleil.

Les éclaircies dominent sur le littoral ouest et sud . De l'autre côté les alizés font circuler des nuages de Saint Joseph à Sainte Marie et le risque d'averses passagères reprend.



La haute mer reste houleuse. Température du lagon: autour de 26° celsius



Vendredi l'alizé de secteur est ralentit un peu . La couverture nuageuse est plus dense dans les hauts.



TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:



SAINT DENIS: Maximum de 26/27° celsius



LE PORT : Maximum de 27/28° celsius



SAINT GILLES: Maximum de 28° celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 26/27° celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 26° celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 24° celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 24° celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 25° celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 26° celsius



VOLCAN: Maximum de 12° celsius



MAIDO: Maximum de 13° celsius



BOURG MURAT: Maximum de 15/16° celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 18° celsius



CILAOS: Maximum de 21° celsius



SALAZIE: Maximum de 20° celsius





Je vous souhaite une excellente journée de Jeudi.



Cheers,

PATRICK HOAREAU Lu 37 fois





