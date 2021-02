A la Une . Anticor poursuit son action malgré l’attente de son agrément

L’association Anticor, spécialisée dans la lutte contre la corruption, est toujours dans l’attente de l’agrément qui lui permet de poursuivre en justice. Ses représentants au niveau local espèrent une issue favorable pour continuer à révéler des affaires. D’autres dossiers sont en attente, mais pourraient être plus compliqués à amener devant les tribunaux en cas de réponse défavorable du Premier ministre. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 13 Février 2021 à 08:08 | Lu 1008 fois

Depuis 18 ans, l’association Anticor lutte contre la corruption. Depuis 2015, elle reçoit un agrément du ministère de la Justice lui permettant d’agir directement en justice. Mais à ce jour, le gouvernement ne lui a toujours pas renouvelé cet agrément. Celui-ci a été prolongé jusqu'au 2 avril, le temps de l'instruction du dossier.



"C’est la première fois qu’il y a des difficultés à renouveler cet agrément", précise Jean-Émile de Bollivier, le référant local d’Anticor. Cette fois, c’est le Premier ministre qui doit rendre la décision puisque l’association a porté plainte contre le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, pour prise illégale d’intérêts. Anticor est également impliquée dans les affaires judiciaires d’Alexis Kohler, le secrétaire général de l’Élysée, et de Richard Ferrand, le président de l’Assemblée nationale.



"C’est évident que lorsque l’on s’attaque au pouvoir, il nous embête ensuite", indique le référent local. Il précise que la perte de l’agrément ne stoppera pas toutes les actions, mais les rendra plus difficiles à amener devant les tribunaux.



De nombreuses affaires à La Réunion



La Réunion est dans le top 3 des départements français les plus corrompus. Toutefois, Jean-Louis de Bollivier rappelle que les critères pour établir ce classement ne sont pas forcément irréprochables.



L’association est engagée dans huit affaires au niveau local, dont 3 sont terminées et prêtent à être plaidées. Anticor est derrière des procès comme ceux de Nassimah Dindar, Jean-Paul Virapoullé, Olivier Rivière, la Région, la mairie de Saint-Louis sous Hamilcaro ou encore la Sodegis.



Le référant local affirme que d’avoir envoyé les grands noms devant les tribunaux a libéré la parole. Chaque semaine, il indique recevoir des informations de lanceur d’alerte.



Pour accentuer cette pression sur les personnes impliquées dans des affaires de corruption, l’antenne locale de l’association va recevoir un soutien de poids en tant que co-référent. Bruno Vidon, ancien vice-président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, va amener son expertise dans la lutte. "Il est reconnu comme ayant une grande probité", souligne Jean-Émile De Bollivier.



Le monde agricole bientôt dans l’oeil du cyclone



Anticor a plusieurs dossiers en préparation sur l’île. L’un des dossiers chauds va concerner le monde agricole. "Il y a des pratiques douteuses, notamment des détournements de fonds", indique le référent local. Des irrégularités ont été révélées au niveau de l’urbanisme et du foncier. De nombreux cas de non-respect du schéma d’aménagement régional ont été constatés, comme des pratiques illégales sur l’utilisation du POSEI, programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité