La grande Une Anti-pass : La "karavane liberté 974" démarre son convoi

Inspirés d'un mouvement de camionneurs canadiens mobilisés contre l'obligation vaccinale, des manifestants organisent ce week-end un convoi passant aux quatre coins de l’île pour militer pour un retour à "la vie d'avant". Par NP - Publié le Samedi 12 Février 2022 à 08:18





La "karavane liberté 974" entame son action ce samedi matin. Près de 150 personnes se sont retrouvées à Sainte-Marie pour prendre la direction de l'Ouest et descendre dans le Sud jusqu'à atteindre Saint-Joseph. Le mouvement se poursuivra ce dimanche, au départ de Saint-Pierre. Le convoi prendra cette fois la direction de l'Est pour arriver à Saint-Denis. Des embouteillages sont à prévoir.



Ce mouvement, auto-proclamé "convoi de la liberté", est parti de la grogne des camionneurs contre l'obligation vaccinale imposée pour franchir la frontière entre le Canada et les États-Unis avant de s'étendre à d'autres revendications contre la politique gouvernementale. L'idée s'est ensuite exportée. Dans l'Hexagone, des convois anti-pass et anti-Macron ont pris la direction de Paris, malgré leur interdiction. Les organisateurs du convoi de la liberté à La Réunion militent pour un retour à "la vie d'avant", sans masque, sans pass, et sans restrictions.







