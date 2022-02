Anti-mesures Covid : La Réunion veut organiser son convoi de la Liberté

Ils sont hostiles aux mesures sanitaires prises par leur gouvernement. Des routiers canadiens anti-pass vaccinal bloquent les grandes villes depuis plus d’une dizaine de jours.



Le mouvement, auto-proclamé "convoi de la liberté", est parti de la grogne des camionneurs contre l'obligation vaccinale imposée pour franchir la frontière entre le Canada et les États-Unis avant de s'étendre à d'autres revendications contre la politique gouvernementale.



Est-ce que l'image des milliers de personnes et des centaines de camions bloquant la capitale Ottawa pourrait se reproduire à La Réunion ? C'est le souhait de l’association "Arèt Plim A Nou" qui espère un même enthousiasme le week-end prochain sous nos latitudes.



Les premiers convois de la liberté en France partent aujourd’hui



Le convoi a prévu de s'élancer depuis Sainte-Marie samedi vers 7h30 avant d'entamer un tour de l'île durant lequel plusieurs arrêts sont prévus devant des établissements hospitaliers ou des mairies symbolisant les lieux de prise des décisions. La mobilisation entamée samedi se poursuivrait le lendemain dimanche.



Dans l'Hexagone, le mouvement prend forme à compter de ce mercredi. Plusieurs milliers d'automobilistes annoncent vouloir rallier Paris d'ici ce week-end pour manifester contre la politique gouvernementale et notamment contre le pass vaccinal. Sans connaître l'ampleur que la manifestation aura, le gouvernement affirme prendre les choses au sérieux.



"Ce qui est certain, c'est que nous mettons les moyens de renseignement et d'action si jamais des gens voulaient bloquer la liberté des uns et des autres, surtout un accès à la capitale. Donc les moyens sont importants, la réponse de l'Etat sera extrêmement ferme si c'est le cas", a prévenu le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.



"L’Etat fera en sorte que la liberté de circulation soit maintenue. Il y a eu suffisamment de mouvements qui ont bloqué les villes le samedi, qui ont empêché les commerces de fonctionner", a ajouté Olivier Dussopt, ministre délégué aux Comptes publics.



Pour les contestataires, une lueur d'espoir leur est peut-être apportée par les tout récents propos de Gabriel Attal. Le porte-parole du gouvernement a évoqué ce mercredi après le conseil des ministres qu'il y a "des raisons d’espérer" la fin du pass vaccinal pour "fin mars, début avril".



"Il y a des raisons d’espérer qu’à cet horizon de temps la situation se sera suffisamment améliorée pour que nous soyons en mesure de lever ses ultimes mesures", a-t-il ajouté.