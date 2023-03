Anthony Bracke, ancien VSI, au One Forest Youth Forum au Gabon

Anthony Bracke a effectué une mission à Madagascar entre 2018 et 2021 en tant que volontaire de solidarité internationale (VSI) avec France Volontaires.



Son poste a été co-financé par la Région Réunion et les fonds européens du programme Interreg V Océan Indien, dans le cadre de la mobilité des jeunes et de leur première insertion professionnelle.



Ses actions de terrain étaient notamment d’ordre scientifique (cartographie, inventaires biologiques, suivis écosystémiques) et d’ordre organisationnel (aide à la création et au fonctionnement d’association de pécheurs et de coopératives villageoises).



Aujourd’hui entrepreneur dans l’agroforesterie, il a participé au One Forest Youth Forum organisé au Gabon. Ce forum international visant à rassembler la jeunesse mondiale sur les problématiques de la gestion durable des écosystèmes forestiers s’est réuni dès le 27 février 2023.



Pour plus d’informations : https://france-volontaires.org/actualite/one-forest-summit-les-volontaires-mobilises-pour-la-preservation-des-forets/