Antenne relais Free : Le maire de St-Louis renvoie la balle dans la cour de la préfecture

Les riverains de la rue Canne bonbons ne sont pas au bout de leurs peines. Le rendez-vous qui vient de s'achever avec le maire de Saint-Louis et une adjointe ne laisse présager que peu d'espoirs de voir l'antenne relais de téléphonie mobile sortir de leur esprit de sitôt. La société Telco Oi ayant bel et bien eu l'autorisation d'implanter une antenne depuis 2012.



Deux jours après avoir bloqué le début du chantier, c'est donc Patrick Malet qui est venu à leur rencontre, au domicile de l'un des riverains concernés.



Selon Rémy Grimaud, porte-parole des habitants de ce secteur de Bois de Nèfles Coco, il ressort peu d'avancées suite à cette réunion. "Le maire nous a dit qu'il n'était plus responsable sur ces questions de chantier d'une antenne relais". C'est donc vers l'autorité préfectorale qu'ils sont désormais invités à se tourner. "La mairie renvoie la balle", regrette-t-il.



Démarche qui sera engagée dès le début de la semaine prochaine par des riverains sur les nerfs, qui font valoir les risques d'émission des ondes ainsi que la perte de valeur de leurs terrains. Seule concession de la mairie : son service juridique se tient prêt à accompagner les habitants dans la formalisation en bonne et due forme du recours à adresser à la sous-préfecture de Saint-Pierre.



Parallèlement, une médiation doit s'ouvrir avec l'opérateur qui projette d'ériger cette antenne relais, à savoir la société Telco Oi qui dispose de la licence de la marque Free.