Antenne Réunion, toujours la chaîne préférée des Réunionnais

Le communiqué d'Antenne Réunion :



Médiamétrie vient de communiquer les derniers résultats d’audience Métridom TV pour la vague Janvier - Mars 2022, couvrant la période du lundi 24 janvier au dimanche 03 avril 2022.



Dans un contexte de vague atypique marquée par la sortie des mesures sanitaires impactant le média TV à la baisse, Antenne Réunion reste ultra leader avec près de 30% de part d’audience(1) et plus de 325 000 téléspectateurs(1) en moyenne qui regardent la chaîne tous les jours. Antenne Réunion est la chaine la plus regardée par les Réunionnais avec plus de 2 heures de durée d’écoute(1) .



Les audiences de la vague Janvier – Mars 2022



Les journaux télévisés d’Antenne Réunion restent les éditions N°1 de La Réunion :



• LE 12H30 avec Julien Andy recueille 58% de part d'audience(2) avec 150 500 téléspectateurs(2) en semaine

• LE 19H00 avec Antoine Hassler fédère 175 800 téléspectateurs(3) en semaine avec 51,6% de part d'audience(3)

• Les éditions du 12H30 Week-end avec Maelys Erissy atteignent 57,6% de part d'audience(4) avec 153 700 téléspectateurs(4)



Des séries et télénovelas au cœur du quotidien des Réunionnais :

• La saison 6 de Kumkum Bhagya continue à séduire plus de 76 000 téléspectateurs(5) pour une part d’audience (5) à 51,2%.

• En semaine, le feuilleton Les Feux de l’amour affiche toujours plus de 70 600 téléspectateurs(6)

• L’œuvre du destin, la nouvelle série indienne spin off de Kumkum Bhagya, captive plus de 37 000 téléspectateurs(7)

• Ici tout commence, la série française à succès accroche 50 600 téléspectateurs(8)

• Le samedi, la série portugaise Pour l’amour de Louisa rassemble 64 700 téléspectateurs (9) avec plus de 59% de part d’audience(9)

• Le dimanche, Atteindre les étoiles attire 56 300 téléspectateurs (10)



Des soirées plébiscitées :

• Manifest regroupe plus de 50 000 de téléspectateurs(11) tous les mardis soir

• Les mercredis, Ninja Warrior / Koh Lanta : Le totem maudit réunit plus de 66 600 téléspectateurs(12) avec 31%(12) de part d’audience • Les vendredis soirs, Pekin Express rassemble plus de 58 100 téléspectateurs(13) • La nouvelle saison de The Voice fédère 96 700 téléspectateurs(14) avec 39,4% de part d’audience(14) Contact presse : Nassima Omarjee 0692 27 77 77 / nassima.omarjee@antennereunion.fr Antenne Réunion, toujours au plus près des Réunionnais.



Rendez-vous pour ce second trimestre avec le nouveau jeu local Master Quine, la nouvelle météo, la révélation des 12 candidates à Miss Réunion ou encore les éditions législatives.



Source Médiamétrie – Etude Métridom – JM22

(1) Lundi – Dimanche 00h-24h

(2) En moyenne Lundi – Vendredi 12h30-13h00

(3) En moyenne Lundi – Jeudi 19h00-19h45

(4) En moyenne Samedi – Dimanche 12h30-13h00

(5) En moyenne Lundi – Vendredi 11h45-12h30

(6) En moyenne Lundi –Vendredi 13h15-14h00

(7) En moyenne Lundi – Vendredi 17h30-18h15

(8) En moyenne Lundi Vendredi 18h15-18h45

(9) En moyenne Samedi 11h45-12h30 et 13h00-13h45

(10) En moyenne Dimanche 10h45-12h30

(11) En moyenne Mardi 20h00-21h30

(12) En moyenne Mercredi 20h00-21h45

(13) En moyenne Vendredi 20h00-21h30

(14) En moyenne Dimanche 19h45-22h