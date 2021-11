Antenne Réunion rejoint le Groupe Cirano

"Le Groupe Cirano a finalisé la prise de contrôle du Groupe Antenne Réunion afin de constituer le premier groupe audiovisuel privé de l’Outre-mer. Le groupe Cirano est détenu conjointement par son Président M Mario Lechat et son Directeur Général M Sylvain Peguillan au travers de la Holding Cirano. Le Groupe est présent à La Réunion, Mayotte, Maurice et désormais Madagascar. M Nassir Goulamaly conserve une participation dans la société et poursuivra son engagement auprès de la chaine en tant que Président du Conseil d’Administration d’Antenne Réunion Télévision. Le Groupe Océinde, très attaché au développement économique du territoire, est fier qu’Antenne Réunion reste au sein d’un Groupe 100% réunionnais. Madame Mayia Le Texier intègre la holding du Groupe Cirano en tant que Directrice Générale Adjointe Déléguée au Pôle Télévision.



Des engagements forts ont été pris avec le CSA afin de garantir l’indépendance éditoriale de la chaine de TV leader de La Réunion avec la nomination d’un comité d’éthique chargé de veiller au pluralisme de l’information et des programmes. Le Groupe Cirano s’est également engagé à maintenir l’indépendance de ses régies publicitaires afin de garantir une libre concurrence du secteur. La chaine continuera de s’engager auprès des réunionnais, au travers d’une offre de programmes locaux renforcée, afin de mettre en valeur la richesse de son territoire. Le respect de ces engagements sera strictement contrôlé par le CSA.



Ce nouvel ensemble devra travailler à concevoir de nouveaux modèles rendus nécessaires par le développement du numérique, des nouveaux usages de consommation des médias et de la concurrence des GAFAMS. Aux côtés des syndicats professionnels de l’audiovisuel ultramarins et de l’ensemble des acteurs du marché publicitaire, le Groupe compte pleinement s’engager, dans un intérêt collectif, notamment pour la continuité territoriale de la communication nationale qui prive aujourd’hui les médias ultramarins de ressources nécessaires à leur développement et à leur avenir.



Le Groupe Cirano aborde avec confiance ces nouveaux défis, fort de l’engagement de ses équipes, du soutien de ses partenaires, de ses annonceurs et de la fidélité renouvelée de ses auditeurs et téléspectateurs."