Antenne Réunion "regrette que certains candidats puissent douter de l’impartialité de la chaîne"

Les équipes d’Antenne Réunion ont fait le choix, dans le cadre de leur couverture des municipales, de donner la parole à l’ensemble des candidats des 6 communes qui font l’objet d’un débat sur Antenne Réunion. Ainsi, la chaîne propose aux Réunionnais deux débats pour chacune des 6 communes : le mardi et jeudi soir dans LE 19H00.



Les 6 communes retenues sont : Saint-Denis, Saint-Louis, Saint-André, La Possession, Saint- Paul et Le Port.



Les contraintes techniques du plateau des journaux télévisés ne permettent pas l’accueil de l’ensemble des candidats en simultané.



C’est pour cette raison principale que deux (à trois débats, pour les villes avec plus de 12 candidats) sont organisés par commune.

La rédaction et la direction de la chaîne confirment que le choix des candidats sur ces débats respecte strictement les règles fixées par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) dans le cadre des élections municipales. Elles regrettent que certains candidats puissent douter de l’impartialité de la chaîne, et de sa bonne volonté à donner à chacun d’entre eux un espace de discussion et une présence sur son antenne.



Pour ces municipales, Antenne Réunion continue de mettre tout en œuvre pour donner de la visibilité au plus grand nombre. La parole est donnée aux citoyens avec #NoutCommune Au marché, aux marmailles avec #NoutCommune Avec les enfants et aux candidats avec #NoutCommune Le débat ainsi que dans le cadre des nombreux sujets et interventions dans les journaux télévisés.