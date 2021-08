A la Une .. Antenne Réunion prépare sa rentrée

Antenne Réunion fête cette année ses 30 ans et propose un programme remanié de l'actualité mais aussi de nouveaux rendez-vous divertissements avec de nouvelles séries et télénovelas. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 13 Août 2021 à 15:45





Divertissements



Kour Cirkui : Diffusion en SEPTEMBRE ou OCTOBRE pendant la semaine européenne du développement durable

KOUR CIRKUI est un film documentaire de Nawar Productions de 52 minutes ayant pour objectif de mettre en lumière des initiatives et des bonnes pratiques déjà existantes sur le territoire de La Réunion, en matière d’alimentation, de santé et d’environnement. Un film porteur d’espoir qui a pour vocation d’inviter les Réunionnais à devenir les acteurs du changement.



TOUS EN CUISINE ! DU 7 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE Diffusion LES JEUDIS à 20h00

"Les candidats continueront à faire honneur à la cuisine réunionnaise en mettant en valeur les produits du terroir local et les recettes traditionnelles. Et cette année, à l’occasion des 30 ans d’Antenne Réunion, ils tenteront d’accéder à la grande finale où les attendra l’épreuve inédite du Gâteau d’Anniversaire !", affirme Christophe Bégert.



KABOSSÉS VOLET 2 Diffusion le JEUDI 25 NOVEMBRE à 20h

"Il s’agira, par la force du témoignage de femmes résilientes, de se faire l’écho des femmes victimes de violences conjugales et de partager leurs moteurs de réussite. Par l’émotion, de les interroger et les encourager à aller au bout de leurs démarches", explique Yolande Calichiama.



RADIO FREECTION En direct des studios de Free Dom et en simultané sur Antenne Réunion, vivez chaque mois RADIO FREECTION avec Charles Luylier et ses invités. Des sujets d’actualité qui font parler !







Actualités



Peu de changements dans les recettes des Journaux Télévisés qui sont toujours les plus regardés de l'île. Mais les rendez-vous se multiplient après le 19H : "Ça koz politique" avec Yves Montrouge se maintient les mardis soirs. Thierry Jams se joint ensuite à Antoine Hassler pour "Dan Soubik" le mercredi soir et pour une interview avec un invité "pour toujours mettre La Réunion en lèr" le jeudi soir.



Le 12H30 de Julien Andy s'agrémente d'un nouveau rendez-vous : "#NoutCommune" pour découvrir une commune. Les éditions du week-end vous inviteront à remonter le temps avec "Un passé retrouvé", toujours présenté par Maëva Pausé.





Sport



EN NOVEMBRE : Votre magazine sur le foot péi présenté par Julien Andy revient pour un troisième numéro inédit.

Les Réunionnais sont au rendez-vous de sensations et d’une passion qui rassemble les petits et grands et cela, quel que soit son degré d’implication. C’est La Réunion Foot !

Antenne Réunion en partenariat avec la Ligue Réunionnaise de Football, honore les talents du foot péi et cette passion partagée.



Emissions locales



La capsule parodique de l'actualité écrite par Thierry Jardinot, Kanal La Blague, sera toujours diffusée à 19h55 du lundi au vendredi.



"Zot Game" fera toujours le point sur l'actualité du jeu vidéo tous les samedis à 18h40.



C’ SAINT-JO, TERRE D’AMBITIONS :

Diffusion, 10 numéros du 23/08 au 13/12 et du 24/01 au 18/05

LUNDI à 18h40, une fois par mois



CCI PROXI : À LA RENCONTRE DES ENTREPRISES

Diffusion LES LUNDIS à 18h40 tous les 15 jours à partir du 16/08



ARRANGE NOUT’ ZASSIETTE

Diffusion PROCHAINE







Séries et télénovelas



DEMAIN NOUS APPARTIENT Diffusion du LUNDI au VENDREDI à 11h10



KUMKUM BHAGYA Saison 5 Diffusion à partir du 29 septembre

du LUNDI au VENDREDI à 11h40



ASINTADO Saison 1 Diffusion à partir du 10 septembre

Les LUNDIS, MARDIS, JEUDIS et VENDREDIS à 13h55



JE TE PROMETS Saison 1 Diffusion à partir du 18 AOÛT

LES MERCREDIS à 15h35



MA RAISON D’ÊTRE Saison 1 Diffusion à partir du 29 août

LES DIMANCHES à 18h00



ICI TOUT COMMENCE

Diffusion du LUNDI au VENDREDI à 18h15



STUMPTOWN Saison 1 : Diffusion dès le 16 août

LES LUNDIS à 20h00



THE RESIDENT Saison 1 : Diffusion dès le 19 août

LES JEUDIS à 20h00



LUTHER Saison 1 : Diffusion PROCHAINE



Divertissements



MARMAILL’ HEURE Diffusion les LUNDIS, MARDIS, JEUDIS et VENDREDIS de 6h00 à 7h00



FILMS DE JEUNESSE ET D’ANIMATION Diffusion PROCHAINE LES MERCREDIS



DUOS MYSTÈRES Diffusion SAMEDI 21 AOÛT à 19h50

Pour la première fois à la télévision, les plus grandes stars acceptent de monter sur scène pour chanter un duo… sans savoir avec qui elles vont le partager ! Le téléspectateur assistera aux premières loges à ce duo unique : il est le témoin privilégié d’une rencontre artistique aussi excitante qu’inattendue. Bienvenue dans un cache-cache musical inédit où les artistes et le public iront de surprises en surprises



CAMILLE & IMAGES Diffusion DIMANCHE 22 AOÛT à 19h50

Pendant le confinement, Camille Combal a tout regardé ! Rien ne lui a échappé !

Alors installez-vous, il s'occupe de tout... même de commander les pizzas !

Il nous a sélectionné le meilleur et pendant près de 2 heures, en compagnie de ses invités : Julie de Bona, Booder, Fauve Hautot, Maxime Gasteuil et Chris Marques, Camille Combal vous accueille dans son Vidéo Club, pour une soirée pop-corn entre amis.



LES STARS VOYAGENT DANS LE TEMPS Diffusion VENDREDI 27 AOÛT à 19h50

Qui n’a jamais rêvé de faire un saut dans une autre époque ? D’être téléporté au temps des Romains, des Mousquetaires, des Chevaliers ou dans les années folles ? C’est l’expérience inédite que vos artistes préférés ont accepté de vivre et qu’ils ne sont pas prêt d’oublier… Ils vont être transportés des siècles, voire des millénaires en arrière pour y interpréter leurs plus grands titres.



L’AMOUR EST DANS LE PRÉ, que sont-ils devenus ? Diffusion MARDI 24 AOÛT à 20h00

Avant de se replonger avec délice dans les nouvelles aventures amoureuses et champêtres de nos agriculteurs de la saison 16, nous avons souhaité célébrer ensemble les 15 saisons qui viennent de s’écouler. 15 ans de coups de foudre, 15 ans de fous rires, 15 ans d’émotions fortes… et quoi de mieux pour célébrer “l’Amour est dans le pré” que d’assister à la réalisation des rêves les plus fous qui animent chaque agriculteur qui participe à l’émission : trouver enfin le grand amour, s’unir par les liens du mariage avec l’élu de son cœur ou encore avoir un enfant et fonder la famille dont il rêvait tant.



L’AMOUR EST DANS LE PRÉ Saison 16 : Diffusion dès LE 31 AOÛT LES MARDIS à 20h00

L’AMOUR REVIENT SUR VOS ECRANS ET DANS LES PRAIRIES… Il y a quelques mois de cela, la population Réunionnaise a pu découvrir les portraits des prochain(e)s candidat(e)s de l’Amour est dans le pré… Il est grand temps que ceux-ci rencontrent leur potentielle âme sœur. Que vont-ils vivre au cours de cette seizième saison et que vont produire ces rencontres? Nous aurons les réponses prochainement sur Antenne Réunion!



KOH-LANTA, LA LÉGENDE Diffusion dès LE 25 AOÛT LES MERCREDIS à 20h00

île de Taha’a (Polynésie)

Le jeu exceptionnel d’aventure Koh-Lanta fête ses 20 ans ! A cette occasion, une saison All-Stars sera disponible dès le mois d’août.

Pour cette nouvelle édition, on retrouvera des candidats emblématiques du programme pour une saison All Stars 2021 !

Parmi eux, Claude, Teheiura, Freddy, Karima, Cindy, Clémentine ou encore Alix. Une nouveauté risque de tout changer, il y a une 3e île !



GAME OF TALENTS Diffusion PROCHAINE

En famille et avec nos célébrités, menez une enquête inédite dans « GAME OF TALENTS, ils ont tous un talent caché », le nouveau jeu mêlant talent, show spectaculaire et enquête !



Deux équipes de trois célébrités : Iris Mittenaere, Florent Peyre, Camille Lacourt et Camille Cerf, Maxime Dereymez, Inoxtag devront faire preuve de flair pour décoder les indices distillés dans les magnétos et tenter de répondre avec succès à une seule et unique question : quel est le talent caché de l’artiste face à eux ?



Après l’enquête de nos célébrités, les artistes révèleront leur véritable talent sur scène et nous offriront des performances bluffantes, émouvantes et parfois drôles !



Sur scène et face à nos célèbres « profîlers », vous découvrirez au fil de la soirée 10 artistes aux styles et profils complètement différents !



A la maison comme en plateau, chacun devra se fier à son intuition mais méfiez-vous… les apparences peuvent être trompeuses !



Alors, qui parviendra à déjouer les pièges des magnétos et à découvrir le plus de talents ? Quelle équipe empochera le maximum d’argent pour son association ? Et vous, parviendrez-vous à trouver le talent caché de chaque artiste.



THE VOICE ALL STARS Diffusion PROCHAINE

UNE SAISON ANNIVERSAIRE PAS COMME LES AUTRES

Quels Talents retenteront leur chance lors de cette saison anniversaire ? Qui remportera cette saison événement et deviendra "The Voice All Stars" ? Rendez-vous bientôt sur Antenne Réunion !



DANSE AVEC LES STARS Diffusion PROCHAINE



MASK SINGER Diffusion PROCHAINE



LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT Diffusion PROCHAINE



MARBLE MANIA, L'INCROYABLE COURSE DE BILLES Diffusion PROCHAINE



LEGO MASTERS Diffusion PROCHAINE



NRJ MUSIC AWARDS Diffusion en NOVEMBRE ou DÉCEMBRE



MISS FRANCE Diffusion en DÉCEMBRE