Communiqué Antenne Réunion cède ses activités à Madagascar et noue un partenariat stratégique avec le Groupe ArkeUp (eTech Consulting)

Publié le Lundi 24 Octobre 2022

Créé en 2010, Madinter, filiale à Madagascar du Groupe Antenne Réunion, a acquis une expertise dans le développement de sites médias, de contenus digitaux et de prestations audiovisuelles. Afin de correspondre aux évolutions de la chaine et du Groupe, il est apparu nécessaire d’adjoindre de nouvelles compétences à cette équipe d’expert.



Antenne Réunion s’est donc rapprochée du Groupe ArkeUp (eTech Consulting), qui compte déjà plus de 700 collaborateurs à Madagascar, afin de bénéficier de son expertise dans l’ingénierie des technologies du digital et de l’information. Les deux sociétés ont conclu un accord permettant d’intégrer les activités de Madinter au sein de la structure eTech Consulting et de nouer un partenariat stratégique de long terme.



Antenne Réunion se recentre sur son cœur de métier et renforce par ce partenariat avec le Groupe Arkeup sa capacité d’innovation, notamment en ce qui concerne les nouveaux services utilisateurs. Ce partenariat permettra aussi à Antenne Réunion de conserver son leadership sur l’offre digitale locale : linfo.re, antennereunion.fr, boutikantenne, domtomjob, immo974, seformer.re, rodzafer.



« Cette démarche de reprise d'activités de Madinter par le groupe ArkeUp permet à chaque entité (Antenne Réunion et groupe ArkeUp) de se focaliser chacun sur son cœur de métier tout en apportant plus de valeur ajoutée pour ses clients respectifs. Nous sommes fiers d'accompagner Antenne Réunion dans sa démarche en devenant, par la même occasion, un partenaire stratégique », explique Pierre-Paul Ardile, Président du Groupe ArkeUp.