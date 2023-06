A la Une . Antenne Réunion à la recherche de sa prochaine Inès Ziata ou au moins sa Miss Réunion

La saison 2023 du concours de beauté majeur de La Réunion arrive à un épisode important, celui de la présentation des candidates. Antenne Réunion a cette fois organisé des révélations surprises pour les 12 jeunes femmes qui ont découvert devant les caméras qu’elles étaient sélectionnées. Une bonne initiation pour les candidates qui vont vivre quelques mois entourées d’une équipe de production avant de monter sur scène lors de l’émission locale la plus regardée et surtout la plus commentée de La Réunion. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 2 Juin 2023 à 11:46

Antenne Réunion a décidé d’innover pour les 30 ans du comité Miss Réunion (et 12 ans de diffusion du concours sur la chaîne privée). 30 candidates ont été pré-sélectionnées mais les 12 prétendantes à la couronne ont été surprises dans leur quotidien par Christophe Bégert. Elles ont donc appris devant les caméras qu’elles allaient être jugées par le jury du comité, les téléspectateurs et le tribunal de la #Team974 sur ce qu’il reste du Twitter d’Elon Musk.



Christophe Bégert a donc fait le tour des bornes de recharge de véhicules électriques à bord de sa MG - sûrement la voiture de la prochaine Miss Réunion - pour aller à la rencontre des futures candidates.



Leurs proches ont manigancé avec les petites mains de la production d’Antenne Réunion qui sont au four et au moulin (les vrais héros des émissions) pour que l’animateur de la soirée Miss Réunion puisse délivrer aux prétendantes l’enveloppe surprise qui allait changer leur vie pour quelques mois ou peut-être plus pour l’une d’entre elles.



Découvrez toutes les candidates de Miss Réunion dans le bon ordre

Après les effets d’annonce des grands changements de règles pour un concours plus inclusif lors de la saison 2022, les codes ne sont pas cassés cette année non plus à Miss Réunion et sur les podiums éphémères estivaux des centres commerciaux de La Réunion.



Reste à savoir si l’une des douze candidates marquera les esprits avec une expression aussi iconique que “Bouchon i dékal”. Une phrase qu’on ne doit d’ailleurs pas à l’emblématique Inès Ziata mais à l'équipe de production d’Antenne Réunion. Antenne Réunion a donc innové dans sa manière de dévoiler les candidates de Miss Réunion, à la fois auprès des pré-sélectionnées mais aussi pour la diffusion. Le suspens dure quatre fois plus longtemps, pour le plus grand plaisir des annonceurs, avec la révélation de trois candidates à la fois sur l’espace de quatre soirées. Les téléspectateurs connaissent par cœur les catalogues de Jina et d’OcéanOr en cette fin de semaine.Après les effets d’annonce des grands changements de règles pour un concours plus inclusif lors de la saison 2022, les codes ne sont pas cassés cette année non plus à Miss Réunion et sur les podiums éphémères estivaux des centres commerciaux de La Réunion.Reste à savoir si l’une des douze candidates marquera les esprits avec une expression aussi iconique que “Bouchon i dékal”. Une phrase qu’on ne doit d’ailleurs pas à l’emblématique Inès Ziata mais à l'équipe de production d’Antenne Réunion.

Et pour le plaisir, revoici l'interview exclusive d'Inès Ziata après Miss Réunion :







Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur