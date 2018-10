Société Antenne Réunion : Mayia Le Texier succède à Christophe Ducasse à la direction générale

Directrice juridique et des ressources humaines d’Antenne Réunion puis membre du comité de direction de 2012 à 2015, Mayia Le Texier revient aujourd'hui à la tête de la chaîne privée. Elle succède à Christophe Ducasse à la direction générale du groupe Antenne Réunion. Nassir Goulamaly, a nommé Mayia Le Texier à ce poste à compter du 2 janvier 2019.



Christophe Ducasse qui occupait la fonction de directeur général depuis le rachat de ses actions par Océinde en mars 2017, a fait le choix de s’orienter vers des missions de conseils auprès de Nassir Goulamaly.



"C’est une grande satisfaction pour moi, d’abord d’avoir pu céder mes participations à un groupe réunionnais de premier plan dont les valeurs sont proches de celles d’Antenne Réunion et ensuite de pouvoir passer le relais à une ancienne proche collaboratrice qui a de grandes qualités humaines et professionnelles et est parfaitement en phase avec notre culture d’entreprise. Je saisis l’occasion pour remercier Nassir Goulamaly de sa confiance et de son ambition pour Antenne Réunion" déclare Christophe Ducasse.



Mayia Le Texier était jusqu’alors directrice générale de Consultim Cerenicimo, leader en France dans le secteur de l’investissement immobilier.



"Je suis très fier et heureux d'annoncer l'arrivée de Mayia Le Texier. Une enfant du pays et une très grande professionnelle qui a accepté de relever le challenge que nous lui avons proposé. Nous avons une vision commune, partageons les mêmes valeurs et avons la même forte ambition pour l'avenir d'Antenne Réunion. C'est également une très belle page de notre histoire qui se tourne avec le départ de Christophe Ducasse qui, avec ses équipes, a su développer une « love » marque et un modèle unique en son genre à la Réunion. Je tiens à le féliciter pour sa grande carrière, sa réussite mais également pour sa très grande implication pour le développement économique de la Réunion. Mayia Le Texier et toute l'équipe d'Antenne Réunion auront à coeur de poursuivre cette très belle aventure en écrivant une nouvelle page avec un nouveau souffle et un nouvel élan tout en gardant nos valeurs et notre âme", déclare Nassir Goulamaly le président d'Antenne Réunion et directeur général du groupe Océinde.





