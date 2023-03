A la Une . Antananarivo : le chantier du téléphérique a démarré

Dans le centre de Tana, le terrassement de la première station de téléphérique comportant deux lignes et 12 stations a débuté. Par P.J. - Publié le Vendredi 31 Mars 2023 à 06:08

Située sur les rives du lac Anosy dans le quartier du stade de Mahamasina, du grand hôtel Carlton et des ministères, cette station de téléphérique véhiculera des passagers en passant par-dessus les collines jusqu’à la gare pour ensuite se diriger vers Ambatobe.

La construction des pylônes par les entreprises spécialisées COLAS et POMA a commencé. Ce projet est une façon pour les autorités locales de parer aux problèmes d’embouteillages dans la capitale malgache.

Toutefois, le projet du téléphérique n’est pas du goût de tous. Certains estiment que cela va défigurer le paysage. Le tarif prévu du ticket à 1 euro, qui sera hors de prix pour les Malgaches, fait également polémique.