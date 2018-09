Antananarivo: Bousculade à l'entrée du stade: Un mort et 37 blessés

Le football est un sport très populaire à Madagascar et des milliers de spectateurs étaient massés depuis le début de la matinée devant la seule porte donnant accès au stade de Mahamasina à Antananarivo, pour assister au match de qualification de la CAN 2019 entre Madagascar et le Sénégal.



Une bousculade s'est produite devant l'entrée du stade et de nombreux spectateurs ont été piétinés dans le mouvement de panique qui s'en est suivi.



Le bilan est pour le moment de un mort et de 37 blessés.