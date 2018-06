Anse des Cascades: Le site détruit et désert après Fakir

Après le passage de la forte tempête tropicale Fakir au mois d'avril dernier, le site de l'Anse des Cascades est toujours dans un état désastreux. Aucun nettoyage n'a été fait, notamment pour ramasser les nombreux arbres à terre.



Avant Fakir, les Réunionnais et les touristes envahissaient le site pour profiter de leur weekend. Depuis, comme le prouve le néant des photos, les visites dominicales se font beaucoup plus rares. Et c'est le patrimoine de l'île qui en subit directement les conséquences.