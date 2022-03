Ansanm d'Olivier Hoarau soutient le communiste Fabien Roussel à la présidentielle

Son communiqué :



Réunionnaises, Réunionnais,



Le contexte de cette élection présidentielle est inédit. Jamais nous n’avons eu à exercer notre pouvoir démocratique dans des conditions aussi difficiles : crise militaire, crise sanitaire, crise sociale et économique, crise de confiance républicaine...



Toutes ont terriblement bouleversé notre vision du champ politique. La résurgence des extrémismes, l’appauvrissement des discours, et la légèreté des propositions ont aggravé cette situation.



Dans le même temps, la dégradation de nos conditions de vie s’est affirmée. Malgré des bilans en trompe-l’œil et des effets d’annonce de dernière minute, nous nous rappelons à quel point les cinq dernières années ont été éprouvantes pour tous.



Augmentation du coût de la vie, dégradation généralisée des conditions de travail, restrictions des libertés individuelles, complaisance vis-à-vis des plus riches (suppression de l’ISF, évasion fiscale record...). Plusieurs fois, le peuple blessé a crié sa colère, aucune réponse n’est venue de la gouvernance Macron, si ce n’est du mépris.



Pour autant, nous devons rejeter le verbiage incessant des commentateurs nous assurant que cette élection serait d’ores et déjà jouée, tant la victoire du sortant ne ferait aucun doute. Par notre vote, nous avons encore la chance de choisir un projet de société pour la France et, plus particulièrement, pour les Outre-mer et La Réunion.



Notre parti ANSANM porte un projet réunionnais pour les Réunionnais. La question qui guide notre ambition politique est la suivante : quel projet de société souhaitons-nous défendre pour La Réunion ?



Nous entamons des transitions décisives pour l’Humanité toute entière. Ici comme ailleurs, elles sont d’ordre économique, territoriale, écologique, culturelle, et surtout à La Réunion, elles sont institutionnelles. Ces enjeux convoquent notre responsabilité collective et nous intiment à nous engager avec courage et détermination.



Ainsi, dans le cadre des élections présidentielles qui se tiendront en avril prochain, nous avons interpellé tous les candidats pour qu’ils se positionnent sur notre projet.



Dernièrement, Fabien Roussel nous a adressé personnellement un courrier de réponse dans lequel il détaille son programme pour La Réunion et les Outre–mer.



Nous avions eu l’occasion de rencontrer Fabien Roussel lors de sa venue à La Réunion en décembre dernier et nous avions déjà pu échanger longuement sur les enjeux de développement de La Réunion.



Ce courrier vient confirmer que nos propositions se rejoignent sur de nombreux sujets : la priorité absolue au pouvoir d’achat et au travail, l’investissement massif dans les services publics (accès à la santé, transports, éducation, logement, eau...), la refonte de la politique de financement du logement social ou encore la nécessité de renforcer la formation de nos jeunes...



Député du Nord, homme de conviction, premier candidat du PCF aux élections présidentielles depuis 15 ans, Fabien Roussel incarne un renouveau pour la gauche. Nous nous reconnaissons dans cette vision d’une force sociale et de progrès, républicaine, émancipatrice et fière de ses traditions locales. Son programme nous invite à construire ensemble une "France des jours heureux".



Au–delà de ces ambitions, nous partageons avec Fabien Roussel la conviction profonde que l’Outre-mer doit être traité sur un rapport d’égalité et de respect avec la France hexagonale.



C’est pourquoi nous souhaitons apporter notre soutien à sa candidature à l’élection présidentielle.



Il est désormais de notre responsabilité, représentants réunionnais des forces de progrès, de nous rassembler en vue de réaliser cette ambition.



Le 10 avril prochain, votez et faites voter Fabien Roussel !