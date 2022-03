A la Une . Anouchka chante le "8 mars", une chanson qui dénonce la vision machiste

Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, est également la date de naissance d'Anouchka. Cette jeune artiste de 16 ans profite de ce jour exceptionnel pour sortir son clip intitulé " 8 mars", une petite chanson légère qui dénonce toutes ces petites attaques que les femmes subissent tous les jours, juste parce qu'elles sont femmes. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Mardi 8 Mars 2022 à 09:58

Née en 2006 sur l'île de La Réunion d'une maman d'origine malgache, Anouchka fait ses premiers pas dans le domaine de la musique sur les conseils de sa grande sœur Loisca qui l'inscrit en 2015 à Kid Kréol, une émission destinée à révéler les jeunes chanteurs locaux diffusée sur Réunion la 1ère.



Sa voix et son charisme ne laissent personne insensible et elle remportera ce concours de jeunes talents avec le soutien du public. À cette occasion elle rencontre le chanteur Pix'L, alors jury de l'émission, qui l'invite sur son album pour interpréter le refrain du titre "Mon Etoile" en duo avec lui.









Ce titre, dont le clip animé est sorti en janvier 2017, est devenu un "Hit" et compte à ce jour des millions de streams sur les plateformes légales, avoisinant les 14 millions de vues sur YouTube.

Anouchka a effectué depuis de nombreuses représentations scéniques, notamment aux Francofolies de La Réunion en 2018, aux Florilèges en 2019, et a réussi à séduire le public par son identité vocale et sa personnalité unique. Elle développe aujourd’hui son propre univers musical et finalise actuellement ses mélodies solos en studio. On attend avec impatience son premier EP, qui sortira bientôt. Anouchka a effectué depuis de nombreuses représentations scéniques, notamment aux Francofolies de La Réunion en 2018, aux Florilèges en 2019, et a réussi à séduire le public par son identité vocale et sa personnalité unique. Elle développe aujourd’hui son propre univers musical et finalise actuellement ses mélodies solos en studio. On attend avec impatience son premier EP, qui sortira bientôt.