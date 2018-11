Annulation du Festival Total Danse 2018

Au regard de l’évolution de la situation actuelle, les TÉAT Réunion, Théâtres départementaux de La Réunion ont le regret de vous annoncer l’annulation de l’ensemble des représentations du festival Total Danse qui devaient avoir lieu cette semaine au TÉAT Champ Fleuri et au TÉAT Plein Air. Les représentations au Théâtre Canter et au Théâtre Luc Donat sont également annulées.La situation dans notre département et ses impacts en termes d’annulation de représentations, ont malheureusement des conséquences lourdes sur notre structure. Les incidences financières sont conséquentes et mettent en péril notre programmation et l’édition du festival Total Danse pour 2019.Alors que le climat social est à vif, nous restons convaincus que la culture, plus que jamais, a un rôle essentiel à jouer dans l’espace public. Nous allons donc continuer à y prendre toute notre part.Cette décision est douloureuse, mais notre engagement et notre détermination sont intacts, et nous savons pouvoir compter sur votre compréhension et votre soutien.Les éléments pratiques liés à la billetterie vous seront communiqués ultérieurement, notamment via notre site www.teat.re