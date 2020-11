A la Une .. Annulation du Dipavali à St-André: "Que de temps perdu, que d’argent public gaspillé sans aucune transparence"

"Organiser dans ce contexte un Dipavali sur la ville aurait été suicidaire". Après l'annulation du Dipavali actée ce vendredi par la municipalité suite aux dernières remontées de l'ARS, le chef de file de l'opposition saint-andréenne, Jean-Marie Virapoullé, n'y va pas de main morte au sujet du maire Joé Bédier. Pour JMV, ce dernier est aujourd'hui "désavoué" et doit "assumer son erreur". "Les services de l'Etat ont joué pleinement leur rôle et ne doivent pas être son bouc émissaire" indique le candidat malheureux aux dernières municipales. - Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 à 16:18 | Lu 246 fois

Je remercie le Préfet et l'ARS d'avoir pris en considération l'avis de l'opposition à Saint-André : le maire et son cabinet sont contraints de renoncer à leur projet d'organisation du Dipavali dans un contexte d’explosion de la Covid 19 sur Saint-André. Le nombre de cas de Covid 19 y est 2 fois et demi plus élevé que la moyenne départementale. Organiser dans ce contexte un Dipavali sur la ville aurait été suicidaire.



Le maire se plaint de ne pas « avoir pas été informé de la forte augmentation des cas » (sic). Soit c'est un mensonge éhonté, soit c'est un aveu d'incompétence car d'une part, les données détaillées de l'évolution de l'épidémie, commune par commune sont régulièrement publiées sur le site de Santé Publique France ; et d'autre part, le Centre Covid de Champ-Borne rend régulièrement compte de la situation communale. Le maire et ses collaborateurs ne peuvent donc pas ignorer ces données disponibles et accessibles à tous, depuis le début de la crise.



En tant qu’élu responsable, mais également en ma qualité de médecin, j’ai pleinement assumé mon rôle de lanceur d’alerte pour dénoncer le « cluster géant » qui risquait de s’abattre sur notre ville et de diffuser cette maladie sur toute l’île.



Joé Bédier aujourd’hui désavoué, doit assumer son erreur ! Les services de l’Etat ont joué pleinement leur rôle et ne doivent pas être son bouc émissaire.



Que de temps perdu, que d’argent public gaspillé sans aucune transparence, dans un contexte de crises sanitaire et économique. Cet argent jeté par les fenêtres aurait dû être utilisé pour mieux protéger notre population et aider nos commerçants. Plus que jamais l’opposition est engagée à jouer son rôle de lanceur d’alerte, et à dénoncer les décisions irresponsables et inconscientes de Joé Bédier.

Jean-Marie Virapoullé

Conseiller municipal de l’opposition







